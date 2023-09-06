Доктор Павлова назвала способ улучшить работу сердца у мужчин без таблеток

Способ улучшить работу сердечно-сосудистой системы без употребления таблеток назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Ссылаясь на результаты медицинских исследований, эксперт рассказала, что после небольшой получасовой тренировки у мужчин увеличивается так называемый «хороший холестерин», а уровень эстрадиола, отвечающий за ожирение и гормональный дисбаланс падает. Кроме того, небольшая физическая нагрузка положительно сказывается на работе сердца и балансирует стероидные гормоны, отвечающие за жизнедеятельность организма.

Для поддержания здоровья врач посоветовала проводить тренировки по 20-30 минут ежедневно. Физической активностью в этом случае также будет считаться ходьба от работы до дома и обратно.

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