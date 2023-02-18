Необычный способ упаковки груза на крыше машины рассмешил москвичей
Москвичи придумали необычный способ упаковки груза, стоящего на крыше машины, и попали на видео. Опубликованная в Telegram-канале «Новости Москвы» запись рассмешила пользователей сети.
«Не хватает музыки из шоу "Деревня дураков"», «Россия — родоначальник нанотехнологий. Нас не победить», «Так вот для чего нужно было "Сколково"», «Срочно запатентовать», «А не легче вначале обмотать пленкой, а потом закрепить на крыше?» — прокомментировали юзеры
На кадрах вокруг припаркованного авто с грузом катается еще одна машина, на крыше которой сидит человек с упаковочной пленкой в руках и обматывает ей вещь.
Ранее россияне обсудили советский метод чистки ковров зимой. Некоторые пользователи отметили, что у метода очистки изделий снегом есть свои плюсы, например, появление в доме свежего морозного воздуха.