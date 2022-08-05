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Эндокринолог поделилась способами предотвращения сердечного приступа
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Способами предотвращения сердечного приступа поделилась в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Прежде всего она отметила необходимость избегать высокой температуры и духоты.
«Пьете сердечные лекарства — сидите в тени и под кондиционером. Все огородничество — только по утрам и вечерам, никакого палящего солнца», — написала она.
Здоровым людям эксперт рекомендует заняться улучшением своей кардиовыносливости. Для этого необходимо уделять физической активности хотя бы один час в день. Лучше всего, по словам Павловой, для этого подойдет ходьба.
Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил об опасности употребления бутербродов с маслом и сыром. По его словам, оно может пагубно сказаться на работе сердца и поджелудочной железы.