Эндокринолог поделилась способами предотвращения сердечного приступа

Способами предотвращения сердечного приступа поделилась в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Прежде всего она отметила необходимость избегать высокой температуры и духоты.

«Пьете сердечные лекарства — сидите в тени и под кондиционером. Все огородничество — только по утрам и вечерам, никакого палящего солнца», — написала она.

Здоровым людям эксперт рекомендует заняться улучшением своей кардиовыносливости. Для этого необходимо уделять физической активности хотя бы один час в день. Лучше всего, по словам Павловой, для этого подойдет ходьба.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил об опасности употребления бутербродов с маслом и сыром. По его словам, оно может пагубно сказаться на работе сердца и поджелудочной железы.