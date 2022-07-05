В программе Малышевой назвали способы предупредить гипертонию в старости

Способы предупредить гипертонию в старости назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее коллега кардиолог Герман Гандельман.

«Ожирение — известный фактор риска развития гипертонической болезни. Большинство полных людей страдает от остановке дыхания во сне. Тогда мозг чувствует недостаток кислорода, думает, что кровь не поступает в наш организм, и стимулирует симпатические системы. Последние сужают артериальные сосуды, увеличивают частоту сердечных сокращений, что приводит к поднятию давления, оно становится постоянно высоким в течение суток», — сказал Гандельман.

Врачи рекомендуют ограничить потребление соли. По их словам, она задерживает воду в организме, из-за отеков сужаются сосуды и повышается давление. Кроме того, желательно отказаться от курения и регулярно выполнять физические упражнения. Таким образом удастся снизить давление на восемь-десять миллиметров ртутного столба.

Ранее Малышева раскрыла неочевидную причину высокого давления. Малышева объяснила, что при лечении врачи расширяют сосуды почек при помощи стента, и в результате орган начинает получать достаточно крови, давление быстро снижается и приходит в норму.