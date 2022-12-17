Психолог назвала способы борьбы с триггерами

Способы борьбы с триггерами назвала «Мосленте» психолог и коуч Юнона Беликова. Она подчеркнула, что важно работать с вызывающими стресс ситуациями, чтобы наладить различные сферы жизни.

«Триггер — это некий спусковой крючок, сигнал, который просит обратить внимание на конкретное событие или ситуацию. Это наша зона роста. Если триггерит, значит, нам не все равно. А если для нас это имеет значение, то необходимо понять, почему», — заявила специалист.

По словам Беликовой, триггеры бывают разными. Есть нейтральные — например, человек услышал новогоднюю песню и тут же окунулся в праздничное состояние, где ему хорошо. А есть «триггеры роста»: человек увидел, как мужчина дарит женщине цветы и обнимает ее, и почувствовал грусть, вспомнив, как подобное было с ним. В любом случае триггер вызывает эмоцию.

«К любой совершенно простой ситуации, мы накручиваем очень много историй и делаем выводы на основании опыта из своего прошлого. Иногда совершенно стандартное обстоятельство может стриггерить нас, запустить сильнейшее переживание. Это связано с бессознательными блокировками. С их помощью мозг защищает тело от сильнейших эмоциональных переживаний, потому как страшно снова пережить это потрясение», — объяснила психолог.

Даже через много лет триггер может запустить сильную реакцию, переживание, боль или страх. Не всегда легко распознать связь между тем, что произошло сейчас, и тем, что случилось давно. Но это и не обязательно, важно понять, чего именно мы боимся сейчас, почему именно сейчас мы чувствуем эту боль, почему активировались эти чувства, в чем проблема.

«Если вы видите, что у вас есть одна и та же реакция на определенные события, некий повторяющийся цикл из раза в раз мешает вам двигаться вперед, выстраивать отношения или бизнес, не оставляйте все, как есть. Подобные импульсы могут нанести существенный вред психике», — предупредила Беликова.

Основной метод лечения — безусловно, терапия. «Не бойтесь обратиться к специалисту, коучу или психологу, который поможет вам разобраться и выйти из цикла повторяющихся событий», — посоветовала собеседница «Мосленты». Диалог с человеком, который обладает профессиональными навыками, помогает снизить уровень стресса и взглянуть на ситуацию под другим углом. Очень важно также заручиться поддержкой близких.

Некоторым помогает ведение дневника, в котором можно обсудить ситуацию с самим собой, разложить все по полочкам и, возможно, самостоятельно выявить связь с прошлым и найти решение. Когда человек понял, что именно и почему вызывает у него негативные эмоции, он может повлиять на ситуацию и изменить ее.

«Триггеры — это наши метки или сигналы, которые говорят нам о том, что необходимо обратить внимание. Если грамотно научиться работать с триггерами, со временем их станет гораздо меньше, а рост во всех сферах жизни будет колоссальный», — заключила Беликова.

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