Психолог перечислила способы борьбы с тревожностью накануне Нового года

Способы, которые помогут побороть тревожностью накануне Нового года, «Мосленте» перечислила врач-психотерапевт Полина Свечникова.

«Если говорить о людях с повышенной тревожностью, то для них очень характерен страх, что что-то может пойти не так, им свойственно видеть в этих моментах катастрофу», — отметила эксперт.

Она посоветовала отлавливать в своем сознании подобные мысли и не давать им хода. Это черно-белое мышление, максимализм — либо все проходит идеально до мелочей, либо тут же окрашивается в черный цвет и воспринимается, как однозначно плохое и даже трагическое.

Забудьте также фразу: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь», порекомендовала психотерапевт.

Специалист напомнила, что наши страхи не имеют с действительностью ничего общего. Уже через месяц большинство из нас даже не вспоминает, как прошла новогодняя ночь, и живет в более-менее стабильном состоянии.

«Если же люди замечают, что последние несколько лет празднование Нового года вызывает у них резкое повышение уровня тревоги до какой-то опасной отметки, моральное истощение, обострение неких внутренних переживаний, есть смысл поэкспериментировать», — предложила Свечникова.

Например, можно сказать своему окружению, что в этом году вы хотите уехать в другой город или отправиться в SPA и там провести время, посвятить его себе, релаксировать, отключиться от мира на несколько дней. Такое желание ценно, естественно и достойно уважения. О себе нужно заботиться, подчеркнула собеседница издания.

При этом специалист предупредила, что каждому человеку, испытывающему постоянную тревогу, в первую очередь стоит обратиться к психотерапевту и разобраться, с чем она связана. Это состояние, с которым можно и нужно работать.

Ранее гастроэнтеролог объяснила причину переедания во время стресса.