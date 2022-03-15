Россияне поделились своими способами борьбы со стрессом

Россияне рассказали, к каким способам они прибегают в борьбе со стрессом. Результаты опроса на указанную тему опубликовала компания Hastting, исследование оказалось в распоряжении «Мосленты».

Для большинства опрошенных лучшим способом снять стресс оказался разговор с друзьями. Такой вариант назвали 32 процента. На втором месте по популярности оказалось прослушивание музыки, за которое проголосовали 24 процента. Еще 23 процента признались, что им помогает пробежка. Рейтинг удачных методов борьбы со стрессом замыкают бокал вина и медитация, эти варианты указали 18 и три процента респондентов соответственно.

При этом более трети россиян на вопрос о занятиях спортом признались, что физическая нагрузка помогает им в кризисных ситуациях. Некоторые отметили, что бороться с нестабильным состоянием им помогает глубокий сон, привычный распорядок дня, потребление новой интересной информации и просмотр позитивного кино.

Ранее психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко назвала проверенный способ справиться с тревогой.