Нутрициолог назвала способы добиться стройного тела навсегда
Нутрициолог призвала сдавать анализы на железо и белок для сохранения стройности.
Способы добиться стройного тела навсегда назвала в беседе с «Мослентой» клинический нутрициолог, основатель центра «О! Здоровье Онлайн» Евгения Кузьменко. Она призвала регулярно сдавать анализы для сохранения подтянутых форм.
В попытках улучшить свой внешний вид многие истязают себя диетами, потеют в спортзалах, покупают тонны жиросжигателей… И в большинстве случаев их попытки тщетны! Единственно правильным и гарантирующим результат маршрутом является подход через здоровье и понимание первопричин. Только в гармонично работающем теле жир и сахар перерабатываются в энергию, а не добавляют сантиметров на талии и бедрах
Кузьменко порекомендовала обязательно проверять свой организм на дефицит белка, железа и витамина D. Важно также понимать, нет ли проблем с кортизолом, который может привести к набору веса.
«Как понять, что проблема в кортизоле? Как правило, это придает определенный вид телу, часто его характеризуют как «лимон на зубочистках»: тело округлое, а ноги как будто не поправляются вовсе», — объяснила эксперт.
Важна также проверка гормонов щитовидной железы: сниженные показатели говорят о том, что телу не хватает тироидных гормонов и оно уходит «в спячку», замедляя метаболизм. Часто у женщин с проблемами в этой области жировые отложения и отечность локализируются на лице, туловище, плечах, бедрах, отметила собеседница «Мосленты».
Следующая в списке — проверка уровня сахара в крови и инсулина — гормона, который помогает поддерживать сахар в балансе .
«Если в организме уже нарушен транспорт глюкозы к клеткам, энергетический баланс восстановить крайне сложно. Мы как будто остаемся вечно голодными и, конечно, пытаемся быстро решить это вопрос, утоляя голод углеводами. Тем самым мы загоняем себя в замкнутый круг: ограничения-срыв-ограничения», — рассказала нутрициолог.
Кузьменко подчеркнула: чтобы снизить вес, нужно выявить главный источник его набора и работать именно с ним. Только так можно в итоге добиться долговременного эффекта.
Ранее причины заметного набора веса в холодный период назвала семейный нутрициолог с высшим медицинским образованием, эксперт МИИН Натали Тищенко.