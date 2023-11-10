Нутрициолог назвала способы добиться стройного тела навсегда

Кузьменко порекомендовала обязательно проверять свой организм на дефицит белка, железа и витамина D. Важно также понимать, нет ли проблем с кортизолом, который может привести к набору веса.

«Как понять, что проблема в кортизоле? Как правило, это придает определенный вид телу, часто его характеризуют как «лимон на зубочистках»: тело округлое, а ноги как будто не поправляются вовсе», — объяснила эксперт.

Важна также проверка гормонов щитовидной железы: сниженные показатели говорят о том, что телу не хватает тироидных гормонов и оно уходит «в спячку», замедляя метаболизм. Часто у женщин с проблемами в этой области жировые отложения и отечность локализируются на лице, туловище, плечах, бедрах, отметила собеседница «Мосленты».