Диетолог раскрыла способы избежать переедания в новогоднюю ночь
Диетолог призвала отказаться от «тазиков» с салатами на новогоднем столе.
Способы избежать переедания в новогоднюю ночь раскрыла в разговоре с «Мослентой» врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова. В частности, она призвала отказаться от «тазиков» с салатами на праздничном столе.
Планируя новогоднее меню, в большинстве случаев мы делаем блюда с запасом, выкладывая на праздничный стол «тазики» оливье, букеты нарезок и недельный запас десертов. Безусловно, все это провоцирует съесть больше, чем требуется, а усугубляется это приемом напитков разного характера (сладкие соки и газировки, морсы, алкоголь)
Таким образом, суммарное количество съеденной в новогоднюю ночь пищи в разы превышает норму и может доходить до 1,5-2 килограммов, а это несет за собой шлейф в виде характерной тяжести в желудке и новых цифрах на весах, отметила Мещерякова.
«По возможности, предусмотрите порционирование блюд на новогоднем столе, рассчитывайте закуски поштучно, а салаты, горячие блюда и десерты подавайте исходя из числа гостей — таким образом, чтобы после того, как каждый попробовал блюдо, оно сразу закончилось», — посоветовала эксперт.
Она также порекомендовала заменить жирную пищу полезными аналогами.
Обилие сдобренных майонезом салатов, копченых колбас, сырных нарезок, сала, жирного мяса, тяжелых десертов — это лишь часть жирной пищи, которая одновременно появляется на праздничном столе в новогоднюю ночь. По возможности, рекомендую разнообразить новогоднее меню, заменив большую часть жирных блюд на более полезные аналоги
Так, в качестве альтернативы колбасе на стол можно поставить запеченное мясо птицы в красивой нарезке. Также можно удивить гостей рыбными блюдами на гриле или изысканно поданными морепродуктами. Вместо салатов с майонезом можно отдать предпочтение легким овощным салатам, заправленным растительным маслом или соком лимона — это добавит новый вкус и свежесть классическим рецептам.
Стоит отказаться от холодных напитков в пользу напитков комнатной температуры. Дело в том, что процесс переваривания пищи очень активен и требует поддержания температуры в желудке в районе 36-37 градусов. «Когда мы запиваем всю съеденную пищу охлажденными напитками или напитками со льдом, желудку сложнее поддерживать оптимальный температурный режим, что существенно снижает активность пищеварительных ферментов», — объяснила Мещерякова.
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