Диетолог раскрыла способы избежать переедания в новогоднюю ночь

Таким образом, суммарное количество съеденной в новогоднюю ночь пищи в разы превышает норму и может доходить до 1,5-2 килограммов, а это несет за собой шлейф в виде характерной тяжести в желудке и новых цифрах на весах, отметила Мещерякова.

«По возможности, предусмотрите порционирование блюд на новогоднем столе, рассчитывайте закуски поштучно, а салаты, горячие блюда и десерты подавайте исходя из числа гостей — таким образом, чтобы после того, как каждый попробовал блюдо, оно сразу закончилось», — посоветовала эксперт.

Она также порекомендовала заменить жирную пищу полезными аналогами.