Врач раскрыла простые способы не набрать лишний вес в холода

Простые способы не набрать лишний вес в холодное время года раскрыла «Известиям» врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе ИНВИТРО Анастасия Жданова. По ее словам, вес человека неизбежно увеличивается на пять процентов осенью и зимой.

«В рацион необходимо включить больше белка: молодое нежирное мясо, рыбу, нежирные молочные продукты. Дополнительным источником белка могут стать протеиновые коктейли, которые также позволяют снизить аппетит и калорийность последующего приема пищи примерно на 30 процентов», — рассказала она.

Кроме того, уточнила специалист, следует добавить в рацион много овощей, фруктов и зелени и сделать от четырех до шести приемов пищи в день.

Жданова добавила, что благодаря прогулкам, занятиям в тренажерном зале и различным зимним активностям можно ускорить обмен веществ. Врач уточнила, что замедление процессов метаболизма в холодное время года связано со снижением температуры окружающей среды, в связи с чем следует всегда одеваться по сезону.

Ранее в наборе лишнего веса зимой призналась телеведущая и певица Ольга Бузова. Знаменитость поинтересовалась у подписчиков, как вечером удержаться от соблазна.