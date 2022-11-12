Названы неочевидные способы обезопасить дачный участок от зимних краж

С конца осени на загородных участках заметно увеличивается число краж, отметил в интервью радио Sputnik директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. Он назвал неочевидные способы обезопасить дачу от внимания воров зимой.

«Загородные владения можно разделить на два типа: те, которые используются круглый год и где люди живут постоянно, и те, куда владельцы участков практически не приезжают с середины ноября до начала мая. Потенциальных воров привлекает, прежде всего, второй тип», — напомнил эксперт.

По его словам, риски взлома повышаются, если в поселке нет признаков жизни. Освещение и почищенные дороги могут отпугнуть воров. Кроме того, Мезенцев посоветовал владельцам загородных домов не привлекать к работе на участке «непроверенных строителей из интернета».

«Со строителями, которые работают на территории одного дачного товарищества из года в год, проблем обычно не возникает. Но иногда собственники участков приглашают специалистов по объявлениям в интернете. Такие, во-первых, могут некачественно выполнить свою работу. А во-вторых, среди них попадаются те, кто не столько работает, сколько смотрит, где что "плохо лежит"», — рассказал Мезенцев. Позднее они могут вернуться на участок, уже без приглашения хозяина.

Ранее дачников предупредили о главных опасностях для участка зимой. «Именно в частном секторе больше всего рисков для жилья», — заявила начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова.