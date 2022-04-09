Раскрыты альтернативные способы оплаты контента в App Store и Google Play

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в беседе с RT раскрыл россиянам альтернативные и возможные в наши дни способы оплаты контента в App Store и Google Play.

После запрета Visa и Mastercard в России в 2022 году множество пользователей сервисов App Store и Google Play столкнулись с проблемой оплаты контента и различных приложений. Соловьев отметил, что Google Play принимает оплату через QIWI-кошелек в приложениях и за цифровой контент.

Помимо этого, для пользователей из России доступна оплата с номера личного мобильного телефона. «Плюс появились так называемые подарочные (через систему VPN) и аналоговые кобейджинговые карты... работающие на базе не одной, а сразу двух платежных систем», — рассказал эксперт.

Соловьев уточнил, что на этом фоне активизировались мошенники, предлагающие людям нелегальные способы оплаты. Злоумышленники пытаются добиться от своих жертв перевода средств на их счета, чтобы якобы иметь доступ к платным сервисам App Store или Google Play.

Ранее сообщалось, что на фоне западных санкций российские банки готовятся к внедрению отечественной замены — приложения «СБПэй» на базе системы быстрых платежей.