Названы способы оплаты покупок со смартфона в условиях санкций

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова в интервью агентству экономической информации «Прайм» рассказала о способах оплаты покупок со смартфона в условиях западных санкций.

6 марта стало известно, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard.

Лынова рассказала, что на российском рынке существуют подходящие аналоги, позволяющие выполнять оплату товаров и услуг онлайн, а также доступны приложения для бесконтактной оплаты со смартфона с помощью NFC-технологии. По словам специалиста, в первую очередь необходимо обратить внимание на мобильную платежную систему MirPay, которая поддерживает работу карт «МИР».

«Помимо MirPay, разумно в текущей ситуации использовать предложения непосредственно банков и переходить по ссылкам для скачивания, размещенных только на их официальных сайтах. Из уже известных рабочих сервисов можно использовать, например, SberPay или "СБПэй" (для онлайн-оплаты по QR-коду, кнопке и ссылке)», — рассказала эксперт и добавила, что «СБПей» как раз поддерживается на платформе iOS.

При этом Лынова советует внимательно выбирать замену привычным способам оплаты, так как мошенники уже начали делать поддельные сервисы с целью наживы. «Пользователи, для которых способы оплаты Google Pay и Apple Pay стали недоступны, вероятно, в спешке начнут искать альтернативы в магазинах мобильных приложений или просто на просторах интернета. Уверена, в ближайшее время стоит ожидать фишинговых рекламных кампаний, продвигающих некие удобные рабочие сервисы для онлайн- и бесконтактной оплаты картами различных платежных систем», — предупредила специалист.

Аналитик напомнила, что во избежание кражи данных с банковских карт, хранимых приложениями в смартфоне, необходимо установить мобильный антивирус. Также, по ее словам, нужно блокировать устройства с помощью графического ключа, кода доступа, отпечатка пальца.

Ранее экономист назвал способы использования финансов в кризис.