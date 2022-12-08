Диетолог Гинзбург перечислил способы победить хроническую усталость

Способы победить хроническую усталость перечислил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный диетолог Михаил Гинзбург. Он подчеркнул, что ни один врач сходу не определит, что с пациентом не так — нужно проводить исследования. Однако не всегда дело в проблемах со здоровьем.

«Это состояние называется синдромом хронической усталости. Оно может проявляться при некоторых заболеваниях. Чтобы их не пропустить, нужно сдать общий расширенный анализ крови и пройти диагностику щитовидной железы. Если в анализах нет отклонений, патологий, но состояние усталости не проходит, причины нужно искать в другом», — заявил Гинзбург.

Диетолог посоветовал обратить внимание на двигательную активность — ее недостаток часто провоцирует синдром хронической усталости. «Двигательная активность нужна нашему телу ровно так же, как и пища. Когда нам не хватает движения, появляется усталость, нервозность, тревожность нарастает, зачастую случается депрессия. Но мало кто связывает одно с другим. И напрасно», — объяснил врач.

Вторая из возможных причин — дефицит основных витаминов и минералов. Особенно цинка, железа, йода, меди, витаминов группы B и аскорбиновой кислоты. «Можно принимать поливитаминные комплексы. За период от недели до трех недель они снимут дефицит, и вы почувствуете себя лучше», — рассказал он.

Третья причина синдрома хронической усталости — плохая микрофлора кишечника. Чтобы ее улучшить, нужно каждый день употреблять не менее двух порций кисломолочного напитка, рекомендует диетолог. «Это может быть кефир, ряженка, натуральный йогурт, варенец — что угодно. Главное, чтобы напиток был свежим и с коротким сроком годности», — сказал он. Варианты для тех, кто не любит кисломолочные продукты — квашенная капуста и моченые яблоки.

По словам Гинзбурга, важно ежедневно употреблять пищевые волокна. «Это овощи в каждом приеме пищи, ягоды, фрукты — хотя бы два в день, крупы (лучше гречка и овсянка), грубый хлеб или хлеб с отрубями — один-два ломтика в день», — уточнил врач.

Ранее Гинзбург перечислил самые популярные ошибки худеющих. «По статистике, из ста человек, взявшихся за это дело, похудеть устраивающим их образом удастся только пяти», — заметил диетолог.