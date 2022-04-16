Психолог назвала способы полюбить себя

Психолог Светлана Колосова в беседе с NEWS.ru назвала способы полюбить себя. Она подчеркнула, что важно слушать комплименты от других людей.

«В рамках любви себя есть удивительная ситуация: мы себе верим хуже, чем другим. Первый шаг к любви к себе — слушайте комплименты и верьте им. Любовь к себе не такая, что я должна любить себя. Любите других и принимайте их любовь к себе. Полюбить себя — инверсная зависимость, не прямая. Любите других, развивайте любовь как качество», — объяснила специалист.

Ранее несколько способов поднять свою самооценку назвала психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. По ее словам, адекватность самооценки пропорциональна тому, насколько сильно человек ценит и уважает мать и отца.