Люди
Сегодня в 19:27
1 мин.

Психолог назвала способы полюбить себя

Психолог назвала способы полюбить себя
Фото: Giulia Bertelli / Unsplash

Психолог Светлана Колосова в беседе с NEWS.ru назвала способы полюбить себя. Она подчеркнула, что важно слушать комплименты от других людей.

«В рамках любви себя есть удивительная ситуация: мы себе верим хуже, чем другим. Первый шаг к любви к себе — слушайте комплименты и верьте им. Любовь к себе не такая, что я должна любить себя. Любите других и принимайте их любовь к себе. Полюбить себя — инверсная зависимость, не прямая. Любите других, развивайте любовь как качество», — объяснила специалист.

Ранее несколько способов поднять свою самооценку назвала психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. По ее словам, адекватность самооценки пропорциональна тому, насколько сильно человек ценит и уважает мать и отца.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.