Стас Михайлов перечислил способы порадовать женщин

Способы порадовать женщин перечислил «Мосленте» популярный эстрадный певец Стас Михайлов. Он заявил, что сам любит делать подарки и организовывать сюрпризы, и призвал мужчин дарить женщинам цветы.

«Обычно мой выбор падает на букет цветов, ну и что-то от души. Некоторые мужчины не дарят цветы из соображений, что они быстро завянут. Впечатления и приятные эмоции от такого подарка якобы недолговечны, а значит, и тратиться на него бессмысленно. Я с этим абсолютно не согласен», — заявил артист.

Михайлов отметил, что радость от любых вещей-подарков длится недолго, поэтому можно преподнести человеку что-то нематериальное, к примеру, песню. «Это остается с ним навсегда», — заключил он.

Ранее Михайлов раскрыл секрет хорошей формы. Артист рассказал, что каждый день занимается в тренажерном зале и любит посещать баню.