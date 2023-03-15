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17:14, 15 марта 2023
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Стас Михайлов перечислил способы порадовать женщин

Стас Михайлов призвал мужчин дарить женщинам цветы.

Стас Михайлов перечислил способы порадовать женщин
Фото: Clem Onojeghuo / Unsplash

Способы порадовать женщин перечислил «Мосленте» популярный эстрадный певец Стас Михайлов. Он заявил, что сам любит делать подарки и организовывать сюрпризы, и призвал мужчин дарить женщинам цветы.

«Обычно мой выбор падает на букет цветов, ну и что-то от души. Некоторые мужчины не дарят цветы из соображений, что они быстро завянут. Впечатления и приятные эмоции от такого подарка якобы недолговечны, а значит, и тратиться на него бессмысленно. Я с этим абсолютно не согласен», — заявил артист.

Михайлов отметил, что радость от любых вещей-подарков длится недолго, поэтому можно преподнести человеку что-то нематериальное, к примеру, песню. «Это остается с ним навсегда», — заключил он.

Ранее Михайлов раскрыл секрет хорошей формы. Артист рассказал, что каждый день занимается в тренажерном зале и любит посещать баню.

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