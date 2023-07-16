Педиатр назвала способы повысить иммунитет часто болеющему ребенку

Способы повысить иммунитет часто болеющему ребенку в беседе с «Мослентой» назвала педиатр онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Воеводина. Она посоветовала родителям тщательнее следить за распорядком дня детей и чаще гулять с ними на свежем воздухе.

«Важно уделять внимание чистоте в квартире. Необходимо регулярно проводить влажную уборку, проветривать помещения. Желательно убрать вещи, которые копят в себе пыль: ковры, мягкие игрушки, которыми не пользуется ребенок. Игрушки следует хранить в специальных закрытых контейнерах, чтобы избежать лишней пыли», — рассказала врач.

Вакцинопрофилактика является одним из важных шагов в процессе формирования иммунитета ребенка. Не лишним будет приобретение увлажнителя воздуха. Также стоит приучить ребенка к соблюдению личной гигиены — в первую очередь, нужно привить ему привычку мыть руки по возвращении домой с улицы, продолжила специалист.

Ребенку важно проводить достаточное количество времени на улице. После прогулки можно очистить нос морской водой (специальными детскими средствами). В холодное время года время прогулок можно сокращать, но увеличивать их количество. На прогулках дети много двигаются, а физическая активность положительно влияет на иммунитет человека, пояснила Воеводина.

«Необходимо внимательно следить за распорядком дня ребенка. Достаточное количество отдыха и активности, полноценный сон около десяти часов (точное количество зависит от возраста). Рацион должен быть разнообразным, обязательны фрукты и овощи. Важно соблюдать норму соотношения белков, жиров и углеводов», — предупредила педиатр.

При этом эксперт подчеркнула, что эффект аптечных витаминов для повышения иммунитета ребенка не доказан. Витамины, по ее словам, должны назначаться только при выявленных дефицитах, за исключением витамина Д в профилактической дозе.

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