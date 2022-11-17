В программе Мясникова перечислили способы профилактики диабета

Способы профилактики сахарного диабета перечислила в программе Александра Мясникова «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.

«Безусловно нужен отказ от вредных привычек. И не только от употребления алкоголя и от курения, но и употребление сахара, так как сейчас это часто трактуется как зависимость», — заявила эксперт.

Доктор порекомендовала минимум один раз в год сдавать анализ на уровень глюкозы в крови. Это поможет вовремя диагностировать преддиабет, которым страдает 20 процентов взрослого населения России.

Для профилактики диабета Шаповаленко посоветовала употреблять продукты с низким гликемическим индексом. Это цельнозерновой хлеб, овощи, крупы, несладкие фрукты, бобовые. Они не дают резкого повышения сахара в крови. Необходимо также следить за весом и заниматься спортом.

Ранее Мясников перечислил увеличивающие риск диабета таблетки. Это заболевание могут вызвать лекарства для лечения СПИДа, тиазидные мочегонные препараты для гипертоников, и статины.