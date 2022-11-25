Сексолог назвал способы вернуть страсть в отношения

Способы вернуть страсть в отношения в беседе с «Мослентой» назвал врач-сексолог, психолог Павел Раков. По его словам, нередко именно угасание влечения становится причиной распада пар даже спустя годы жизни в браке.

«Ключевая ошибка на пути к тому, чтобы вновь стать желанным — стремление к безупречности. "Хорошими" людьми мы с удовольствием пользуемся, но не хотим их», — заметил Раков. Он предложил желающим вернуть расположение партнера показать себя с плохой стороны.

«Когда ваша половинка будет дома, устройте погром. Для этого можно даже пригласить друзей. Заранее подготовьте старые, ненужные вещи — технику, посуду, журналы, которые можно будет крушить и рвать», — заявил сексолог. В ответ на возмущение партнера он советует сделать вид осознавшего свой проступок человека, извиниться и предложить вместе привести дом в порядок.

«Скажите, глядя второй половине в глаза с игривой серьезностью: "Помни, ради наших отношений я готов(а) на все"», — рекомендует Раков.

Собеседник «Мосленты» советует ставить перед явно теряющим пыл партнером трудновыполнимые условия. «Женщины могут потребовать, чтобы избранник регулярно возил их на танцы или фитнес, купил шубу или организовал выходные в доме отдыха. Варианты для мужчин: пусть она носит дома каблуки и мини, печет по выходным пироги и возвращается с работы вовремя. Не так важно, что это будет. Главное — чтобы исполнение оказалось не таким уж легким», — отметил эксперт.

Если человеку придется «подняться с дивана и сменить халат на парадный костюм» ради выполнения просьбы, в его глазах и сердце пробежит новая искра, утверждает Раков.

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