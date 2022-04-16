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Названы способы восстановления легких после пневмонии

Названы способы восстановления легких после пневмонии
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, врач терапевт Алексей Никишенков в беседе с 5-tv.ru рассказал способах восстановить легкие и укрепить дыхательную систему после пневмонии.

«Это могут быть просто прогулки, ходьба, велосипедные прогулки, ролики. Все эти упражнения общеукрепляющие: укрепляют мышцы, улучшают кровоток и укрепляют дыхательные мышцы», — пояснил специалист.

По его словам, скандинавская ходьба при правильном выполнении укрепляет не только дыхательную систему, но еще и мышцы рук, ног, груди и спины.

Кроме того, врач порекомендовал соблюдать режим отдыха, заниматься лечебной физкультурой, а также делать дыхательную гимнастику. «Результатом дыхательных упражнений будет укрепление диафрагмы, межреберных мышц и улучшение кровотока, насыщение кислородом крови», — объяснил эксперт.

Ранее врач-отоларинголог, пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Пурясев назвал опасные причины появления одышки.

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