Названы четыре способа вычислить телефонных мошенников
Эксперт по кибербезопасности Пащенко посоветовал использовать для проверки секретную фразу.
Четыре способы вычислить телефонных мошенников назвал радио Sputnik руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. Прежде всего, он порекомендовал не указывать настоящее имя при оформлении интернет-покупок.
Аферисты часто берут контакты жертв из баз данных доставок и интернет-магазинов, пояснил Пащенко. Называясь при регистрациях не своим именем, можно будет вычислять таких злоумышленника с первых минут разговора.
Если речь идет о мошеннике, который притворяется близким человеком, эксперт порекомендовал предложить ему связаться по видеозвонку. Кроме того, для проверки можно использовать секретную фразу, оговоренную с родными заранее. «Причем выбрать надо такое слово, чтобы его легко было запомнить», — посоветовал эксперт по кибербезопасности.
При вызывающем подозрении разговоре Пащенко предложил положить трубку и поискать номер звонившего в интернете.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с установкой неизвестных приложений на телефон. Аферисты начали представляться сотрудниками банков и правоохранительных органов и просить установить на телефон или компьютер программу для дистанционного доступа к устройству.