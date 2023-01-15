Названы способы защиты домашнего интернета от злоумышленников

Способы защиты домашнего интернета от злоумышленников назвал в интервью радио Sputnik эксперт направления специальных сервисов Ростелеком-Солар Александр Вураско. По его словам, взломав роутер, неизвестные могут получить доступ в том числе к личным перепискам.

«Взлом можно осуществить с помощью подручных средств, иногда даже с помощью мобильного телефона. Если после покупки роутера не изменить установленный на нем стандартный пароль, злоумышленник может найти решение и подключиться к устройству», — предупредил Вураско.

Перечень украденных данных, отметил эксперт по кибербезопасности, может быть достаточно широк. В частности, это могут быть сведения из персональной переписки. В отдельных случаях это пароли или другая информация, которая впоследствии может быть монетизирована злоумышленниками.

Пользователи Wi-Fi могут даже не заметить, что мошенники получили доступ к роутеру, поэтому меры безопасности лучше принимать заранее, подчеркнул специалист. «Я настоятельно рекомендую всем после покупки роутера менять пароль со стандартного на свой, причем уникальный, который не используется больше нигде», — призвал он.

Вураско также порекомендовал для беспроводных сетей выбирать шифрование WPA2, которое можно найти в настройках роутера. Необязательно менять пароль на роутере каждый месяц, однако лучше делать это время от времени, заключил эксперт.

Ранее способы защиты имущества пенсионеров от мошенников назвал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. «Пожилые граждане, как известно, наиболее уязвимы», — заметил он.