Врач перечислил способы защиты от простуды весной

Способы защиты от простуды весной перечислил в беседе с «Мослентой» врач-терапевт, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев. Он посоветовал чаще мыть руки и пить больше чистой воды.

«Часто мойте руки водой с мылом, а если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство. Это поможет предотвратить распространение вирусов, вызывающих простуду», — порекомендовал собеседник «Мосленты». Не нужно прикасаться немытыми руками к лицу, особенно к носу и рту, так как это может привести к переносу микробов с рук на тело, добавил он.

Лаврищев призвал россиян избегать тесного контакта с больными людьми, а в случае собственной болезни оставаться дома, чтобы не подвергать риску окружающих. При кашле или чихании важно прикрывать рот и нос салфеткой или рукавом одежды в области локтя, что тоже поможет предотвратить распространение вирусов, напомнил врач.