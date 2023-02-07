Мясников предупредил об опасности популярных средств от простуды

Об опасности популярных средств от простуды в своем Telegram-канале россиян предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в некоторых странах уже перестали продавать комплексные препараты с парацетамолом в составе.

«Парацетамол входит в огромное количество противопростудных комбинаций: "Фервекс", "Колдфлю", "Колдрекс" и многие другие. Чтобы избежать неумышленного превышения дозы неинформированным человеком, который не станет читать, что там на пакетике с "Фервексом" написано мелкими буквами, с 2014 года в некоторых странах запретили продавать все эти комбинации! Теперь все только порознь», — рассказал специалист.

По его словам, главным побочным действием парацетамола при передозировке являются проблемы с печенью. При этом высока вероятность получения вреда от препарата даже без превышения суточной дозы в четыре грамма, особенно у тех, кто злоупотребляет алкоголем, подчеркнул Мясников.

Медик добавил, что парацетамол назначают в основном тем, кто не может принимать нестероидные противовоспалительные средства из-за повышенного риска их побочных действий: например, пожилым людям с остеоартрозом.

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