Названы опасные спутники боли в животе

По-настоящему опасные симптомы-спутники боли в животе назвал в беседе с «Мослентой» заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта МКНЦ им. А. С. Логинова ДЗМ, доктор медицинских наук Дмитрий Бордин.

«К ним в первую очередь относится снижение веса. Многие думают, как бы вес снизить, но не получается, а у кого-то вдруг он начинает немотивированно снижаться. Это знак, который требует внимания», — предупредил эксперт.

Кроме того, врач порекомендовал контролировать уровень гемоглобина — если результаты анализа показали его снижение, или же если человек уже начинает чувствовать, что не хватает дыхания при обычных физических нагрузках, следует незамедлительно обращаться к медикам. А боль в животе в ночью и кровь в стуле — крайне опасный знак, требующий срочного обращения к врачу.

«А мы знаем, что в структуре онкологических заболеваний на втором месте рак толстой кишки. Он хорошо выявляем на ранней стадии. Для этого достаточно сделать колоноскопию, но поводом для колоноскопии является наличие крови в стуле. Бывает, что это ранние знаки какого-то неблагополучия, которое сейчас может быть взято под контроль, вылечено и не повлияет на продолжительность жизни», — уточнил Бордин.

Ранее повод для срочного обращения за медицинской помощью к врачу-гинекологу назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Это острая боль внизу живота.