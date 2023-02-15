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19:01, 15 февраля 2023
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Мясников назвал повод для срочного обращения к гинекологу

Мясников назвал повод для срочного обращения к гинекологу
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Повод для срочного обращения за медицинской помощью к врачу-гинекологу назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Это острая боль внизу живота.

«Любую острую боль нельзя терпеть, нужно срочно обращаться к врачу. Какие бы симптомы эту боль ни сопровождали или вообще отсутствовали», — предупредил специалист.

Возможные причины острой боли — разрыв яичника или гнойное инфекционно-воспалительное заболевание придатков матки, продолжил Мясников.

Также острая боль может указывать на вызванное стафилококком токсическое заболевание, при котором наступает шоковой синдром. Кроме того, этот симптом может сигнализировать об эктопической (внематочной) или замершей беременности.

Ранее врач-гинеколог, УЗИ-диагност, специалист эстетической гинекологии Меланя Маилян назвала основные причины нерегулярной менструации.

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