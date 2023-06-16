Столичный преподаватель сравнила нравы в Москве и Осетии

Нравы в Москве и Осетии сравнила в беседе с «Мослентой» столичный преподаватель испанского языка в МГИМО Маргарита Исаакова, которая поспорила со своими учениками, что выучит осетинский за семестр, но проиграла. По ее мнению, Осетия более сдержанная, а Москва — чрезмерно откровенная.

В Москве уже нормально голым по улице ходить, все слишком откровенно», — пояснила она.

По словам преподавателя, Осетия удивляет ее уважением к старшим, преданностью традициям.

Ранее своими впечатлениями от недельной поездки в Дагестан поделилась жительница столицы, иллюстратор Анна Лукьянова.