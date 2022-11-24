Раскрыта стоимость ночевки в отелях Москвы на новогодние праздники

Стоимость ночевки в отелях Москвы на новогодние праздники раскрыл «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков сервисов Ostrovok.ru, OneTwoTrip и Travelata.ru. По данным специалистов, столица в этом году вошла в топ-5 востребованных направлений на время праздничных каникул.

«Средняя стоимость проживания в отелях Москвы за год выросла на 53 процента, до 4,9 тысячи рублей за ночь», — говорится в сообщении.

При этом наибольшее подорожание в сфере гостиничных услуг среди российских регионов заметили в столице Республики Татарстан. Цена за ночевку в Казани увеличилась на 61 процент, до 5,8 тысячи рублей. На третьем месте по росту стоимости оказался Санкт-Петербург, где размещение обходится до 4,8 тысячи рублей, что на 32 процента больше, чем в прошлом году.

Ранее были определены самые популярные у туристов города для встречи Нового года в России. Лидируют по бронированиям, как и в прошлом году, Москва и Санкт-Петербург.