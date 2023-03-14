Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Кандидатам на должность директора call-центра обещают зарплату от 500 тысяч рублей.
Кандидатам на должность коммерческого директора call-центра в Москве анонсировали зарплату от 500 до 700 тысяч рублей в месяц, сообщает сервис Superjob.
Соискателю необходимо иметь опыт стратегического подхода к продажам или опыт продаж услуг и IT-решений от 1,5 миллиона рублей (в ретейле, логистике, банках).
Кроме того, в списке наиболее высокооплачиваемых вакансий оказались должность заведующего хирургическим стационаром с зарплатой от 450 тысяч рублей, программист «1С», которому готовы платить 250 тысяч рублей, и руководитель проектов с зарплатой от 200 тысяч.
Замыкает пятерку вакансия финансового директора, где кандидату предлагают 200 тысяч рублей ежемесячно.
Ранее размер зарплаты учителя физкультуры в подмосковном Красногорске возмутил пользователей сети.