Средняя зарплата в Москве выросла на 30 тысяч рублей

Средняя зарплата в Москве за последний год увеличилась почти на 31 тысячу рублей. Это следует из статистики Росстата, с которой ознакомилось ТАСС.

По данным Росстата, в марте 2026 года средняя заработная плата в Москве достигла 219,6 тысячи рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял около 189 тысяч рублей.

Таким образом, за год средний доход москвичей вырос более чем на 30,6 тысячи рублей. Для сравнения, средняя зарплата по России в марте 2026 года находилась на уровне 112,7 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Москва стала одним из двух регионов, где средняя зарплата в марте 2026 года превысила отметку в 200 тысяч рублей. Москвичи в первый месяц весны зарабатывали в среднем 220 тысяч рублей. Год назад этот показатель составлял примерно 189 тысяч рублей.