Известный московский священник назвал средства от тоски

Действенные средства от тоски назвал в своем Telegram-канале известный московский священник и блогер Николай Бабкин. Прежде всего, он посоветовал осознать, что это не навсегда.

«Священники тоже грустят и тоскуют. Когда я хандрю, включаю Армстронга или Синатру или отправляюсь пить кофе с женой», — поделился Бабкин. Он отметил, что тоскующему человеку сложнее всего признать, что могло быть и хуже, но стоит хотя бы попытаться сделать это.

«Попробуйте отвлечься от мрачных мыслей. Например, посчитайте машины из окна, пока эмоции не отпускают. Они длятся недолго, если вы не собрались с ними биться насмерть. Позвольте себе потосковать, а не в ужасе бежать от мрачных мыслей», — написал священник.

Бабкин напомнил о словах апостола Павла, который ободрял унылых и тоскливых надеждой: «По мере увеличения страданий, умножается и утешение от Господа».

Ранее Бабкин напомнил о греховности вина. Он призвал к закрытию пивных в шаговой доступности от жилых домов, а также к ограничению продажи спиртного в супермаркетах.