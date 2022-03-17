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У российской параолимпийской чемпионки украли средство передвижения

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У российской параолимпийской чемпионки украли средство передвижения
Фото: Let's Kick / Unsplash

У российской параолимпийской чемпионки Анны Годовицыной украли электросамокат. Средство передвижения похитили из подъезда в московском микрорайоне Янтарный, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Спортсменка несколько дней была на сборах. Вернувшись в Москву, она обнаружила, что воры украли модель Kugoo M2 Pro стоимостью 21 тысяча рублей вместе с противоугонным тросом. При этом злоумышленники не стали трогать стоящий рядом велосипед, который не был пристегнут.

Ранее известного московского юриста и телеведущую обокрала домработница. Женщина вынесла из дома селебрити серьги за несколько миллионов рублей.

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