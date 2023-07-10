Психолог назвала срок здоровой адаптации ребенка в лагере

Срок здоровой адаптации ребенка в лагере назвала «Мосленте» психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева. Она предупредила о сроке адаптации в пять-семь дней.

«Поездка в лагерь — это яркий, эмоционально-насыщенный и в то же время стрессовый период в летней жизни ребенка. Он дает много новых впечатлений, новый опыт, развивает новые навыки, но и эмоциональных ресурсов на это тратится тоже немало», — сказала специалист.

Обычно на адаптацию в лагере уходит около пяти-семи дней. Если через неделю ребенок все еще страдает, тогда стресс от лагеря может быть разрушительным. Когда ребенку очень сложно в лагере и для него это испытание и страдание, выбирайте для него более привычный вид летнего досуга. Такой ребенок тоже встроится и в социальную среду, и научится уезжать в какие-нибудь поездки без родителей, но ему для этого нужно немного больше времени.

Екатерина Зиновьева отметила, что стресс от новой обстановки не всегда разрушителен. В случае попыток ребенка встроиться в новую ситуацию, понять ее правила, найти новые ориентиры, то это хороший опыт, полезный для тренировки адаптационных механизмов. Если ребенок любит поездки в лагерь, его надо обязательно туда отправлять. Когда видно, что ему немного сложно, можно миксовать лагерь со спокойным отдыхом в привычных условиях на даче или в городе.

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