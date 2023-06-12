Назван максимальный срок хранения шашлыка

Максимальный срок хранения шашлыка из разных видов мяса назвали специалисты Роспотребнадзора. Они напомнили, что мясо животных и птиц — скоропортящийся продукт, поэтому его употребление после превышения конкретного времени хранения может представлять опасность.

Так, шашлык из баранины, свинины или говядины можно хранить в холодильнике при температуре от двух до шести градусов тепла не более 36 часов. Срок хранения шашлыка из птицы не должен превышать 48 часов.

Специалисты добавили, что такие изделия из мяса как котлеты, биточки или бифштексы не стоит употреблять после хранения более 24 часов, как и готовые субпродукты и паштеты.

Ранее были названы лучшие варианты маринада для шашлыка.