Названы лучшие варианты маринада для шашлыка

Лучшие варианты не вредных маринадов для шашлыка перечислила в беседе с «Мослентой» врач превентивной медицины, блогер Мадина Мусичова. Среди них — классика на основе оливкового масла.

«Смешайте оливковое масло, соль, перец, сушеный чеснок и рубленую зелень (укроп, петрушку, базилик). Добавьте в маринад лук и нарезанный лимон. Еще хороший вариант — маринад на основе соевого соуса: смешайте соевый соус, сахар, мед, растительное масло, чеснок и имбирь. Добавьте к маринаду нарезанные лук, перец и кинзу», — поделилась она рецептом.

Кроме того, безопасным для здоровья будем маринад с томатным соусом, в состав которого входит винный уксус, сахар, соль, перец и чеснок. Последним в списке оказался маринад из йогурта, смешанного с солью, перцем, куркумой и кумином. После к маринаду следует добавить рубленую зелень и нарезанный лук.

Мусичова пояснила, что время маринования зависит от толщины кусочков мяса и может варьироваться от нескольких часов до суток. Кроме того, нужно не забывать периодически перемешивать мясо в маринаде, чтобы оно пропиталось соусом равномерно.

Ранее юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева напомнила о правилах приготовления шашлыков и штрафах за их несоблюдение.