Доктор Павлова назвала максимальный срок хранения пасхальных яиц

Максимальный срок хранения пасхальных яиц в своем Telegram-канале назвала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, вареные яйца без повреждений могут находиться в холодильнике при температуре плюс 2-6 градусов до двух недель.

Павлова уточнила, что пасхальные яйца с повреждениями лучше съесть в течение двух-пяти дней. Крашеные яйца, хранящиеся вне холодильника, при комнатной температуре не более 18 градусов употреблять нужно уже в первые два дня после варки. Если же комнатная температура выше, то срок хранения таких яиц должен составлять не более 10-12 часов, предупредила врач.

Она также уточнила, что если перед Пасхой было соблюдение поста, то в праздник нужно ограничиться употреблением одного-двух яиц в сутки, так как большое количество белка после большого перерыва, может негативно сказаться на самочувствии. Для тех, кто пост не соблюдал максимальное количество яиц для употребления можно увеличить до четырех в день.

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