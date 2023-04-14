Вильфанд предупредил москвичей о холодной пасхальной ночи

Подробный прогноз на пасхальную ночь дал москвичам в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозам синоптика, днем в субботу, 15 апреля, температура воздуха не превысит девяти градусов тепла, а к вечеру начнет снижаться. К полуночи, во время крестного хода столбики термометров опустятся до одного-четырех градусов тепла, а к 3-4 часам утра следующего дня — до минус четырех градусов.

При этом к утру воскресенья, 16 апреля, в Москве потеплеет. Днем воздух прогреется до плюс 11-12 градусов, а в области — до 10-15 градусов.

Ранее Роспотребнадзор поделился советами по окрашиванию яиц к Пасхе.