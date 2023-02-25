Автомобилистам раскрыли срок сгорания штрафов

Срок сгорания штрафов раскрыл водителям автоюрист Александр Шумский в своем Telegram-канале.

«Штрафы сгорают через два года после вступления в силу постановления о его назначении. Если до этого момента приставы принудительно не списали их с ваших счетов — можете забыть об этих штрафах», — сообщил автомобилистам эксперт.

Однако Шумский предупредил, что неоплата штрафа — это отдельное нарушение. На выбор судьи оно наказывается двойным штрафом, арестом до 15 суток или общественными работами до 50 часов.

«Наказать за неоплату штрафа можно только в определение временное окно: всего два месяца с момента, когда штраф должен был быть оплачен», — отметил юрист. Он также предупредил, что назначение штрафа за неоплату первого штрафа не снимает обязанность оплатить первоначальный штраф.

Ранее Шумский предупредил о наказании за интим в машине. По его словам, такие действия могут быть расценены, как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП России.