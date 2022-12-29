Серийный убийца из банды «Северские» получил срок в Подмосковье

К 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорил Московский областной суд члена банды «Северские» Алексея Воронина, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Срок Воронин получил за бандитизм и серию убийств.

«Он признан виновным в участии в банде, в убийстве шести человек, в покушении на убийство трех лиц, в приготовлении к убийству одного лица, в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ», — говорится в пресс-релизе.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, в 2006 году Воронин вступил в банду «Северские», созданную «авторитетом» Виктором Лазовским в мае 1997 года.

«Среди жертв Воронина и его сообщников были коммерсанты, кандидат на выборы на пост главы Краснозаводского поселения, а также представители криминальных структур. Мотивом выступало обогащение, передел сфер влияния и усиления авторитета банды путем увеличения подконтрольных объектов», — сообщает следственный орган.

Ранее в Москве суд вынес приговор исполнителю резонансного убийства московского вора в законе Альберта Гейдарова (Алик Рыжий) в одном из столичных фитнес-клубов. 38-летний Матлаб Султанов получил 16 лет колонии строгого режима.