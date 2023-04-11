Ссора из-за девушки закончилась стрельбой в Подмосковье

В подмосковной Дубне произошла стрельба. Как сообщили «Мосленте» в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, инцидент случился во время ссоры двух мужчин из-за женщины.

«Полицейскими установлено, что в лесном массиве произошел конфликт между мужчинами на почве ревности, в ходе которого один из участников инцидента произвел выстрел в сторону своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия», — рассказал собеседник издания. Как сообщают СМИ, у потерпевшего была прострелена нога.

Пострадавший самостоятельно обратился за медпомощью. Сотрудники ОМВД по городскому округу Дубна задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее, в апреле прошлого года, жительница Подмосковья из ревности напала с ножом на женщину.