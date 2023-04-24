Стали известны детали убийства найденного в поезде младенца

Детали убийства найденного в поезде «Ласточка» на станции Андроновка в Москве младенца стали известны следователям СК РФ. По данным ведомства, ребенка убили ножом.

На теле новорожденного мальчика были обнаружены ножевые ранения в области шеи, а в его рту найден сверток бумаги, который препятствовал свободному дыханию ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Ранее сообщалось, что тело ребенка нашли во время утренней уборки поезда в мусорном баке в туалете одного из вагонов.