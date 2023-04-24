10:46, 24 апреля 2023
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Стали известны детали убийства найденного в поезде младенца
СК РФ: найденного в поезде в Москве младенца убили ножом.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Детали убийства найденного в поезде «Ласточка» на станции Андроновка в Москве младенца стали известны следователям СК РФ. По данным ведомства, ребенка убили ножом.
На теле новорожденного мальчика были обнаружены ножевые ранения в области шеи, а в его рту найден сверток бумаги, который препятствовал свободному дыханию ребенка.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).
Ранее сообщалось, что тело ребенка нашли во время утренней уборки поезда в мусорном баке в туалете одного из вагонов.