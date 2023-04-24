10:02, 24 апреля 2023
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В туалете электропоезда в Москве обнаружили убитого младенца
В туалете поезда на станции Андроновка в Москве обнаружили тело убитого новорожденного.
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Тело убитого новорожденного мальчика обнаружили в туалете электропоезда «Ласточка» на станции Андроновка в Москве. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Тело младенца с признаками насильственной смерти нашли во время уборки вагонов рано утром в одном из мусорных баков. Следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут мать ребенка.
Ранее, весной прошлого года в мусоропроводе была найдена новорожденная девочка. Ребенок остался жив, ему нашли приемную семью.