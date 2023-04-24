В туалете электропоезда в Москве обнаружили убитого младенца

Тело убитого новорожденного мальчика обнаружили в туалете электропоезда «Ласточка» на станции Андроновка в Москве. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Тело младенца с признаками насильственной смерти нашли во время уборки вагонов рано утром в одном из мусорных баков. Следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут мать ребенка.

Ранее, весной прошлого года в мусоропроводе была найдена новорожденная девочка. Ребенок остался жив, ему нашли приемную семью.