Стали известны условия жизни Блиновской после освобождения

После освобождения «королеве марафонов» Елене Блиновской придется жить по месту регистрации — в квартире родителей. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Речь идет о квартире площадью 36,4 квадратных метра на Шаболовской. В то же время источник телеканала уточнил, что у семьи могут оставаться и другие объекты недвижимости. В частности, два парковочных места в ЖК «ЗИЛАРТ», что подтверждает наличие квартир в доме.

Ранее столичный Арбитражный суд по заявлению финуправляющего Блиновской взыскал более 844 тысяч рублей с Юлии Жуйковой. Она руководила клубом фанатов «королевы марафонов» Blinovskaya Club.

Блиновская прославилась, благодаря так называемым «Марафонам желаний». Она учила людей добиваться целей не с помощью своих усилий или навыков, а прибегая к технике, которую можно описать как «хотеть правильно». Женщина зарабатывала миллионы, но решила уйти от налогов. В итоге общая задолженность Блиновской превысила миллиард рублей, она получила пять лет колонии.