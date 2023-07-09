Полицейские призвали москвичку отказаться от заявления на преследователя

Полицейские призвали москвичку отказаться от заявления на преследующего ее сталкера из-за того, что разыскать его не получается, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, 20-летнюю девушку уже в течение года преследует неизвестный, присылая ей и ее родителям сообщения с угрозами и оскорблениями. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, но сначала в возбуждении уголовного дела ей было отказано, однако после огласки истории в интернете оперативники возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Расследование длилось несколько месяцев, однако найти преследователя так и не удалось. Тогда девушке стали звонить из отдела полиции и просить забрать заявление, чтобы закрыть уголовное дело.

Пострадавшая рассказала, что сейчас она находится в другой стране, а возвращаться в столицу из-за постоянных преследований ей страшно. По этой причине забирать заявление из полиции она не собирается.

Ранее пользовательница приложения для знакомств поделилась историей о сталкере.