Пользовательница приложения для знакомств поделилась историей о сталкере

Пользовательница приложения для знакомств Tinder поделилась с «Мослентой» своей историей о сталкере, который преследовал ее долгое время.

Собеседница рассказала, что познакомилась с парнем на сайте знакомств, после недолгого общения они решили встретиться. В результате свидание продлилось недолго, девушке не понравилось общение с молодым человеком, и она довольно быстро ушла.

Однако новый знакомый решил не сдаваться и вычислил ее адрес по фотографии из окна. Он несколько раз заказывал на дом девушки пиццу, а также писал на асфальте под ее окнами признания в любви.

«Это было ужасно неприятно. Я потом еще долго себя чувствовала очень дискомфортно», — призналась, столкнувшаяся со сталкингом девушка.

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