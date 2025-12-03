Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

В Москве наблюдается нехватка трудовых ресурсов во всех секторах экономики. Об этом заявил мэр столицы России Сергей Собянин в ходе прямой линии, ее транслировал «ТВ центр».

«Во всех секторах кадров не хватает без исключения. Такова демографическая ситуация», — подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что наиболее остро ощущается нехватка работников со средним специальным образованием. По словам Собянина, дефицит сотрудников в разных отраслях города составляет 500 тысяч человек.

Он обратил внимание, что на московском рынке образования случился некий перекос: было больше специалистов с высшим образованием, а значительно меньшее число горожан шли в колледжи.

«Теперь мы стараемся перевернуть эту пирамиду и в соответствии с требованиями рынка труда (...) За последнее время мы раза в полтора увеличили количество мест в наших колледжах», — уточнил спикер.

Как ранее стало известно, исследование Rambler&Co и «Школы 21» показало, что каждый третий россиянин уже использует искусственный интеллект в рабочих задачах.