Стало известно о проблемах с наследством режиссера Джимбиновой

О проблемах с наследством известного российского режиссера Светланы Джимбиновой, чье мумифицированное тело было найдено в московской квартире в начале августа, стало известно Starhit.ru.

По данным издания, режиссер владела тремя квартирами в центре Москвы. Теперь недвижимость пытаются присвоить себе самозванцы, представляющиеся ее родственниками. Об этом рассказал племянник покойной. Он предполагает, что за дело взялись черные риелторы. Кроме того, он уточнил, что его тетя владела коллекцией редких старинных книг на общую сумму в несколько миллионов рублей.

На данный момент неизвестно, кому достанется наследство Джимбиновой, но ее родственник пояснил, что еще при жизни режиссер отказалась от общения с ним.

Стало известно, что примерно за год до смерти режиссер сильно изменилась: соседи заявили о проблемах с глазами у Джимбиновой. По их словам, какое-то время она перемещалась по улице буквально наощупь, после чего перестала выходить на связь.

Ранее 7 августа сообщалось, что тело режиссера Светланы Джимбиновой нашли в столичной квартире на Университетском проспекте спустя год после смерти.