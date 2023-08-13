Стало известно о проблемах в восстановлении Лады Дэнс после ДТП

Новые подробности о восстановлении певицы Лады Дэнс после ДТП стали известны ТАСС. Продюсер артистки Сергей Пудовкин рассказал агентству об имеющихся у нее проблемах с речью.

Столичные хирурги провели Дэнс повторную операцию по восстановлению лица. «Там пока, к сожалению, есть проблемы. Лада не может самостоятельно разговаривать», — отметил Пудовкин.

Он добавил, что певица также пока не может самостоятельно передвигаться. Но, как только способности к ней вернутся, Дэнс обязательно запишет видеосообщение для поклонников.

Продюсер уточнил, что медики дают оптимистичные прогнозы, и назвал свою подопечную очень сильным и волевым человеком.

56-летняя артистка попала в ДТП 5 августа. С места аварии ее доставили в больницу на вертолете. Дэнс получила черепно-мозговую травму и травмы лица. Ей провели несколько операций.