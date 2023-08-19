Стало известно о смерти актера Ясуловича

В возрасте 81 года в Москве умер народный артист России, актер культовых фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» Игорь Ясулович. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа.

Точные причины смерти пока неизвестны.

О госпитализации артиста стало известно 18 июля 2023 года. У него диагностировали острое повреждение почек. В конце июля врачи рассказывали о тяжелом состоянии актера в реанимации. Из больницы его выписали 17 августа.