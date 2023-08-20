Тело участницы шоу «Пацанки» нашли под окнами многоэтажки

Погибла участница седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлия Михайлова, говорится в официальном Telegram-канале программы.

По словам очевидцев, происшествие случилось в субботу вечером, 19 августа, на улице Чкалова в Рязани. 25-летняя девушка выпала из окна 22 этажа, от полученных травм она скончалась на месте. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранительным органам, сообщает издание «СтарХит».

Ранее сообщалось, что народный артист России Ясулович умер в возрасте 81 года.